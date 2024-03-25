أعضاء مجلس الأمن يقفون دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي (فيديو)

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو.

وقال الممثل الدائم لليابان بمجلس الأمن الدولي كازويوكي يامازاكي: "بالنيابة عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أطلب من جميع الحاضرين الوقوف والتزام دقيقة صمت حدادا على أرواح الذين قتلوا أثناء الهجوم الإرهابي في موسكو، وتقديم التعازي للحكومة والشعب الروسي".

ودان أعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، بشدة الهجوم الإرهابي. وشدد مجلس الأمن على ضرورة محاسبة الجهات الضالعة والراعية لهذا الهجوم، ودعا جميع الدول إلى التعاون مع موسكو في هذا الشأن.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق الروسية، فقد سقط 137 شخصا ضحايا.

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وقضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي. فيما تم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بـ "داعش".

المصدر: نوفوستي