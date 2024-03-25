"قلوبنا معكم".. الخارجية الصينية تخاطب الروس بلغتهم

أعربت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ عبر صفحتها على منصة "إكس" عن تعاطف الصينيين مع الشعب الروسي بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" للحفلات بضواحي موسكو.

وكتبت هوا بالروسية "قلوبنا مع الشعب الروسي!"، وأرفقت صورتين لمواطنين يضعون الزهور على نصب تذكاري عفوي بجوار "كروكوس".

Наши сердца вместе с российским народом! pic.twitter.com/Mvy58zSEIj — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 25, 2024

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والسبت بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برقية تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بهجوم "كروكوس" الإرهابي، معربا عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وذويهم، كما أكد إدانة بكين الشديدة للهجوم ودعمها جهود السلطات الروسية للحفاظ على الأمن القومي.

اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" مساء يوم الجمعة الماضي، وأطلقوا النار بطريقة عشوائية على الجمهور في القاعة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وحسب أحدث بيانات رسمية، فقد بلغ عدد القتلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: RT