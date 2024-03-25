بعد اعتقال منفذي هجوم "كوركوس" الإرهابي.. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بقوات الأمن الروسية

انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الغربية التي علقت على صور منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي، بالقول إنهم تعرضوا للضرب، مشيدين بقوات الأمن الروسية.

وردا على تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي قالت إن "القوات الروسية تعذب المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم"، علق عدد كبير من متابعي الصحيفة مشيدين بالقوات الأمنية الروسية، ومنتقدين حكومات بلادهم التي تتساهل مع الإرهاب والإجرام.

ومن الولايات المتحدة كتب متابعون: "رد روسيا كان سريعا وشديدا. إنهم ليسوا في أمريكا. نحن نعامل المجرمين مثل الأبطال"، "هذه هي الطريقة التي يجب أن تتعامل بها مع هذه الأنواع من الناس".

وقال آخر من هولندا: "في بلادنا تتم دعوة المجرمين لتناول الشاي مع الحكومة ومناقشة ما حدث في شبابهم؟".

من بريطانيا: "في بلادنا كان سيتم تقديم الطعام والشراب لهم، وسينامون في أماكن دافئة بثياب نظيفة وسيتم إخراجهم بكفالة"، "عقاب يتناسب مع الجرائم. هنا في المملكة المتحدة سيحصلون على زنزانات دافئة لطيفة وينفقون آلافا لضمان عدم انتهاك حقوقهم الإنسانية".

وأشار متابع من كندا إلى أن الإرهابيين في بلاده كان عقابهم سيكون "خدمة المجتمع"، مؤكدا أنهم "يستحقون كل ما سيحل بهم".

وعن تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" تناقلته معظم الوسائل الإعلامية الأمريكية من بينها صحيفة "واشنطن بوست" تحت عنوان: "اتهم 4 رجال في هجوم موسكو، وتظهر عليهم علامات الضرب أثناء جلسة الاستماع"، علق نشطاء معربين عن دعمهم.

وقال أحدهم: "جيد! هذا ما يجب أن يحصل".

Good! That's the way it should be! — Marc (@MAT5_15) March 25, 2024

وانتقد آخرون قناة KTLA المحلية الأمريكية التي نشرت التقرير وكتب أحدهم: "أراهن على أن KTLA تشعر بالسوء تجاه القتلة".

I bet @KTLA feels bad for the evil murderers. — Nicole (@Elocin433) March 25, 2024

وسأل آخر: "هل تفضل KTLA بعد قتل الناس أن يتساهل الروس مع هؤلاء الإرهابيين؟".

Would KTLA prefer after murdering people that the Russians go easy on these terrorist? Just curious — Miklo Fact Based 🍺Beastwood (@miklocv) March 25, 2024

وسخر آخر متسائلا: "هل أرسل لهام بايدن محامين؟".

Did Biden send them lawyers yet? — John Kohut (@JohnKohut8) March 25, 2024

وعلق آخر: "من المؤسف جدا في أمريكا أننا نعامل بعض المجرمين هنا بلطف".

Would have been better dead, now its lifetime of beating. Too bad in America, we treat some criminals here nicely. — G3NO (@overkillazault) March 25, 2024

وشدد ناشط على أن "أقل ما يستحقونه هو الضرب".

The very least they deserve is a beating. — Barb T. (@bbbjjjttt) March 25, 2024

وعبر منصة "إكس" أشار أحد الحسابات إلى أنه "بينما يتعاطف العالم أجمع مع الهجوم الإرهابي في موسكو، قام مطعم أوكراني بإضافة قائمة طعام تحت اسم "Crocus City" إلى قائمته. أنشأ اللاعبون الأوكرانيون خريطة CS لقاعة الحفلات الموسيقية "Crocus City Hall"، حيث يمكن إطلاق النار على الرهائن الافتراضيين وإشعال النار بهم وتفجيرهم".

🇺🇦 While the whole world sympathizes with the terrorist attack in Moscow, Nazis in Ukraine are doing the following:



A Ukrainian restaurant added a "Crocus City" set to its menu.



Ukrainian gamers created a CS map of the "Crocus City Hall" concert hall, where virtual hostages can… pic.twitter.com/agQ0Hcml2E — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 24, 2024

وقال آخر: "تعتقد وسائل الإعلام الغربية الرئيسية أن الجميع أغبياء وتريد منك أن تصدق أن بوتين فجر خط أنابيب الغاز نورد ستريم، وأن بوتين فجر محطته للطاقة النووية في زابوروجي، وأن بوتين ارتكب الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في موسكو".

وأضاف: "لسوء الحظ، هناك الكثير من الأغبياء والجهلاء في الغرب، وهذا هو بالضبط سبب انتخاب العديد من السياسيين الحثالة في أوروبا وأمريكا الشمالية".

2/2 Unfortunately it is true that there are many stupid and ignorant people in the West, and this is precisely why many scum politicians are elected in Europe and North America. — IVO R. TONIUT (@IvoRToniut) March 25, 2024

يذكر أنه تم تقليد مجموعة حماية الحدود العسكريين الذين برزوا في عملية إلقاء القبض على منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي، ميداليات "الشجاعة" و"التميز العسكري".

وتمكنت السلطات الأمنية الروسية من توقيف الإرهابيين الأربعة (داليرجون بارتوفيش ميرزويف، محمد صوبير فايزوف، مورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، فريدون شمس الدين) الذين نفذوا الهجوم على مجمع "كروكوس" التجاري مساء يوم الجمعة الماضي، واقتحموا قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية بإطلاق النار بالرشاشات بشكل عشوائي على الناس داخل القاعة قبيل انطلاق الحفلة الموسيقية.

وقد أدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل 137 شخصا وإصابة 180 آخرين في حصيلة غير نهائية، ريثما يتم رفع الأنقاض بعد انهيار سقف القاعة جراء الحريق الذي تم افتعاله عقب تنفيذ جريمتهم.

المصدر: RT