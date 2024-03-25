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بعد اعتقال منفذي هجوم "كوركوس" الإرهابي.. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بقوات الأمن الروسية

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بعد اعتقال منفذي هجوم
Gettyimages.ru
الأجهزة الأمنية الروسية تدخل أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي إلى قاعة المحكمة، 24 مارس 2024.
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انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الغربية التي علقت على صور منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي، بالقول إنهم تعرضوا للضرب، مشيدين بقوات الأمن الروسية.

وردا على تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي قالت إن "القوات الروسية تعذب المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم"، علق عدد كبير من متابعي الصحيفة مشيدين بالقوات الأمنية الروسية، ومنتقدين حكومات بلادهم التي تتساهل مع الإرهاب والإجرام.

ومن الولايات المتحدة كتب متابعون: "رد روسيا كان سريعا وشديدا. إنهم ليسوا في أمريكا. نحن نعامل المجرمين مثل الأبطال"، "هذه هي الطريقة التي يجب أن تتعامل بها مع هذه الأنواع من الناس".

بعد اعتقال منفذي هجوم

وقال آخر من هولندا: "في بلادنا تتم دعوة المجرمين لتناول الشاي مع الحكومة ومناقشة ما حدث في شبابهم؟".

من بريطانيا: "في بلادنا كان سيتم تقديم الطعام والشراب لهم، وسينامون في أماكن دافئة بثياب نظيفة وسيتم إخراجهم بكفالة"، "عقاب يتناسب مع الجرائم. هنا في المملكة المتحدة سيحصلون على زنزانات دافئة لطيفة وينفقون آلافا لضمان عدم انتهاك حقوقهم الإنسانية".

بعد اعتقال منفذي هجوم

وأشار متابع من كندا إلى أن الإرهابيين في بلاده كان عقابهم سيكون "خدمة المجتمع"، مؤكدا أنهم "يستحقون كل ما سيحل بهم".

بعد اعتقال منفذي هجوم

وعن تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" تناقلته معظم الوسائل الإعلامية الأمريكية من بينها صحيفة "واشنطن بوست" تحت عنوان: "اتهم 4 رجال في هجوم موسكو، وتظهر عليهم علامات الضرب أثناء جلسة الاستماع"، علق نشطاء معربين عن دعمهم.

وقال أحدهم: "جيد! هذا ما يجب أن يحصل".

وانتقد آخرون قناة KTLA المحلية الأمريكية التي نشرت التقرير وكتب أحدهم: "أراهن على أن KTLA تشعر بالسوء تجاه القتلة".

وسأل آخر: "هل تفضل KTLA بعد قتل الناس أن يتساهل الروس مع هؤلاء الإرهابيين؟".

وسخر آخر متسائلا: "هل أرسل لهام بايدن محامين؟".

وعلق آخر: "من المؤسف جدا في أمريكا أننا نعامل بعض المجرمين هنا بلطف".

وشدد ناشط على أن "أقل ما يستحقونه هو الضرب".

وعبر منصة "إكس" أشار أحد الحسابات إلى أنه "بينما يتعاطف العالم أجمع مع الهجوم الإرهابي في موسكو، قام مطعم أوكراني بإضافة قائمة طعام تحت اسم "Crocus City" إلى قائمته. أنشأ اللاعبون الأوكرانيون خريطة CS لقاعة الحفلات الموسيقية "Crocus City Hall"، حيث يمكن إطلاق النار على الرهائن الافتراضيين وإشعال النار بهم وتفجيرهم".

وقال آخر: "تعتقد وسائل الإعلام الغربية الرئيسية أن الجميع أغبياء وتريد منك أن تصدق أن بوتين فجر خط أنابيب الغاز نورد ستريم، وأن بوتين فجر محطته للطاقة النووية في زابوروجي، وأن بوتين ارتكب الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في موسكو".

وأضاف: "لسوء الحظ، هناك الكثير من الأغبياء والجهلاء في الغرب، وهذا هو بالضبط سبب انتخاب العديد من السياسيين الحثالة في أوروبا وأمريكا الشمالية".

يذكر أنه تم تقليد مجموعة حماية الحدود العسكريين الذين برزوا في عملية إلقاء القبض على منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي، ميداليات "الشجاعة" و"التميز العسكري".

وتمكنت السلطات الأمنية الروسية من توقيف الإرهابيين الأربعة (داليرجون بارتوفيش ميرزويف، محمد صوبير فايزوف، مورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، فريدون شمس الدين) الذين نفذوا الهجوم على مجمع "كروكوس" التجاري مساء يوم الجمعة الماضي، واقتحموا قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية بإطلاق النار بالرشاشات بشكل عشوائي على الناس داخل القاعة قبيل انطلاق الحفلة الموسيقية.

وقد أدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل 137 شخصا وإصابة 180 آخرين في حصيلة غير نهائية، ريثما يتم رفع الأنقاض بعد انهيار سقف القاعة جراء الحريق الذي تم افتعاله عقب تنفيذ جريمتهم.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا