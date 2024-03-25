الأمن الأذربيجاني: اعتقال رجل خطط لهجوم إرهابي

أفاد جهاز أمن الدولة في أذربيجان، في بيان له اليوم الاثنين، بأنه تم اعتقال رجل خطط لقتل رئيس إدارة مدينة لنكران الواقعة على ساحل بحر قزوين.

وجاء في البيان: "كشف التحقيق الذي أجراه جهاز أمن الدولة، بأن المواطن الأذربيجاني بهروز أسكيروف الذي يعيش في مدينة مورمانسك في روسيا الاتحادية، تآمر مع أشخاص آخرين وخططوا لارتكاب هجوم إرهابي على أراضي أذربيجان. وتبين أن بهروز أسكيروف، قام بتشكيل مجموعة سرية من أشخاص يعيشون في مناطق مختلفة من الجمهورية، وأعطاهم تعليمات لتنظيم محاولة اغتيال رئيس السلطة التنفيذية في مدينة لنكران".

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ووفقا لمعلومات المخابرات الأذربيجانية، خطط أسكيروف لتنظيم تدريب عسكري لأعوانه على أراضي دولة أجنبية، وبمشاركة الأشخاص الذين كان على اتصال بهم.

وأشار البيان إلى أن رجال الأمن اعتقلوا أسكيروف، وسيتم تقديمه للمحاكمة بموجب عدة مواد من القانون الجنائي لجمهورية.

في وقت سابق، أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف، في اتصال مع الرئيس فلاديمير بوتين، عن قناعته بحتمية العقاب الصارم لكل المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز كروكوس قرب موسكو.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي