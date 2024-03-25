هجوم "كروكوس".. موسكو تؤكد تعاون دوشنبه ورئيس الحكومة الطاجكستانية يزور السفارة الروسية (فيديو)

أكدت وزارة الخارجية الروسية تعاون موسكو الوثيق مع أجهزة أمن طاجيكستان فيما يتعلق باعتقال مواطنين طاجيكستانيين نفذوا هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مساء يوم 22 مارس الجاري.

وصرح مصدر في الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي": "نحن نتعاون بشكل وثيق مع جميع أجهزة الأمن الشريكة، بما في ذلك من طاجيكستان. نحن نتلقى المساعدة ونشعر بالدعم. ويتم تقديم المساعدة للمحققين".

وفي سياق متصل، زار رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسول زاده مقر السفارة الروسية في دوشنبه وكتب في سجل زيارات السفارة رسالة تعزية وتضامن مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي.

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وجاء في رسالة رسول زاده: "أعرب عن خالص التعازي لأسر وأصدقاء الذين قتلوا وجرحوا نتيجة هذا العمل الإرهابي الشنيع... إن طاجيكستان تعارض بشدة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله، وستواصل مع روسيا والمجتمع الدولي شن حرب لا هوادة فيها ضد هذا الشر".

وقد تمكنت السلطات الأمنية الروسية من توقيف الإرهابيين الأربعة (داليرجون بارتوفيش ميرزويف، محمد صوبير فايزوف، مورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، فريدون شمس الدين) الذين نفذوا الهجوم على مجمع "كروكوس".

ويوم أمس، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأكد رحمون أن الإرهابيين ليس لديهم جنسية أو وطن أو دين.

وأدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل 137 شخصا وإصابة 180 آخرين في حصيلة غير نهائية، ريثما يتم رفع الأنقاض بعد انهيار سقف القاعة جراء الحريق الذي تم افتعاله عقب تنفيذ جريمتهم.

المصدر: نوفوستي