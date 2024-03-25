بالفيديو.. "اليرموك" الباكستانية تنقذ 8 صيادين إيرانيين بعد اشتعال قاربهم

أعلنت البحرية الباكستانية أنها تمكنت، بعد تلقيها مكالمة طوارئ من قارب صيد إيراني في عرض البحر، من إنقاذ جميع ركابه الثمانية.

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وتلقت السفينة العسكرية "اليرموك" التابعة للبحرية الباكستانية نداء استغاثة من زورق إيراني اشتعلت فيه النيران في المياه الدولية.

ووصل أفراد السفينة الباكستانية في الوقت المحدد وقاموا بإخماد الحريق أثناء إنقاذ ركاب القارب الإيرانيين الثمانية.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية