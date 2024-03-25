 
مباشر

بالفيديو.. "اليرموك" الباكستانية تنقذ 8 صيادين إيرانيين بعد اشتعال قاربهم

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x83b

أعلنت البحرية الباكستانية أنها تمكنت، بعد تلقيها مكالمة طوارئ من قارب صيد إيراني في عرض البحر، من إنقاذ جميع ركابه الثمانية.

إقرأ المزيد
إطلاق سراح عشرات الصيادين والبحارين الإيرانيين من السجون الصومالية
إطلاق سراح عشرات الصيادين والبحارين الإيرانيين من السجون الصومالية

وتلقت السفينة العسكرية "اليرموك" التابعة للبحرية الباكستانية نداء استغاثة من زورق إيراني اشتعلت فيه النيران في المياه الدولية.

ووصل أفراد السفينة الباكستانية في الوقت المحدد وقاموا بإخماد الحريق أثناء إنقاذ ركاب القارب الإيرانيين الثمانية.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا