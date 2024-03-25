وزير خارجية هنغاريا يحضر منتدى للطاقة الذرية في سوتشي

وصل وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو اليوم الاثنين إلى مدينة سوتشي الروسية حيث سيشارك في الجلسة العامة لمنتدى Atomexpo الدولي الـ13 للطاقة الذرية، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر دبلوماسي قوله: "لقد وصل الوزير (سيارتو)، وسيشارك في الجلسة العامة بعنوان "الطاقة النظيفة: نخلق المستقبل معا".

وكان سيارتو شارك في النسخة الـ12 لمنتدى Atomexpo في سوتشي في نوفمبر عام 2022.

ويجري أحد أكبر المنتديات الدولية في مجال الذرة السلمية Atomexpo-2024 في إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي يومي 25 و26 مارس، بمشاركة ممثلين من نحو 70 دولة، وسيناقش الخبراء والمسؤولون خلاله عددا من القضايا المتعلقة بصناعة الطاقة النووية في العالم.

وتتضمن صيغة منتدى Atomexpo، الذي ينظم منذ العام 2009 بدعم من شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، معرضا وبرنامج أعمال واسع النطاق تشمل موضوعاته الرئيسية تطوير الطاقة النووية كمصدر للطاقة "النظيفة"، وإدارة رأس المال البشري، وإنشاء البنية التحتية للطاقة النووية، والتمويل والاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النووية غير المتعلقة بالطاقة.

وفي وقت سابق هذا الشهر رحب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان باستمرار التعاون الغربي مع روسيا في مجال الطاقة النووية، وبناء محطة "باكس ــ 2" النووية في بلاده، بالرغم من الخلافات السياسية الراهنة.

وتعتبر الطاقة النووية بالنسبة لهنغاريا وسيلة أساسية لضمان أمنها، وفق تأكيدات قيادة البلاد.

المصدر: وسائل إعلام روسية