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السفارة السورية في موسكو تنكس العلم الوطني حدادا على ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

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السفارة السورية في موسكو تنكس العلم الوطني حدادا على ضحايا هجوم
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تضامنا مع روسيا قيادة وشعبا نكست السفارة السورية اليوم العلم الوطني على مقرها بمناسبة الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس".


وكان الرئيس بوتين توجه مساء أمس بكلمة متلفزة إلى مواطني روسيا أعلن فيها يوم الرابع والعشرين من آذار الجاري يوم حداد عام في البلاد.
وأعرب الرئيس بوتين عن التعازي الصادقة لجميع من فقدوا ذويهم وأقاربهم وقال: "بلادنا بأسرها وشعبنا بمجمله يشاطرونكم مشاعر الحزن والأسى".

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 وأضاف الرئيس الروسي أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الأوكراني كان يعد "نافذة" لمنفذي الهجوم الإرهابي لعبور الحدود الروسية ووعد بتحديد ومعاقبة كل من يقف وراء الهجوم ومنفذيه.
وأعلن الرئيس بوتين عن اتخاذ تدابير إضافية ضد الإرهاب والاعمال التخريبية في موسكو وضواحيها وجميع مناطق البلاد، مؤكدا أن الأمر الرئيسي الآن يتمثل في منع أولئك الذين يقفون وراء هذه المذبحة الدموية من ارتكاب جريمة جديدة.

المصدر: سانا 

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