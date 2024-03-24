في ذكرى عدوان 1999.. مظاهرة حاشدة ضد "الناتو" في العاصمة الصربية (فيديو)

خرج سكان العاصمة الصربية بلغراد في مظاهرة حاشدة بساحة الجمهورية في وسط المدينة ضد حلف "الناتو" في ذكرى عدوان الحلف الـ25 على يوغوسلافيا مطالبين سلطات البلاد بوقف أي تعاون معه.

وتجمع المتظاهرون قرب مبنى المتحف الوطني، حيث وصلوا حاملين لافتات تحمل شعارات: "الموت لفاشيي الناتو!"، "الموت للإمبريالية". كما رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها: ""الناتو" أنتم محتلون، أخرجوا من صربيا!".

كما تم تنظيم مظاهرة مناهضة لحلف "الناتو" في وقت سابق في بلغراد أمام نصب الشعلة الخالدة المخصص لضحايا عدوان عام 1999. حيث تم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح القتلى في هجوم "كروكوس" الإرهابي.

ونفذ "الناتو" العملية العسكرية ضد "يوغسلافيا" دون موافقة مجلس الأمن الدولي بناء على تأكيد الدول الغربية بأن سلطات جمهورية يوغوسلافيا قد نفذت تطهيرا عرقيا في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك.

واستمرت الغارات الجوية لحلف "الناتو" من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999.

المصدر: نوفوستي