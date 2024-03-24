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بوتين يضيء شمعة حدادا على أرواح ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي (فيديو)

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بوتين يضيء شمعة حدادا على أرواح ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي (فيديو)
Sputnik
بوتين يضيء شمعة حدادا على أرواح ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أضاء شمعة في الكنيسة الواقعة على أراضي مقر إقامته في نوفو أوغاريفو حدادا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 مارس يوم حداد وطني في كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس، وصف فيها ما حدث في "كروكوس" بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، متعهدا بأن ينال كل من يقف وراء هذه الجريمة "العقاب العادل والحتمي".

وهاجم 4 إرهابيين مدججين بالأسلحة مساء الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد، عن مقتل 133 شخصا وإصابة 152 آخرين، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

المصدر: RT

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