الشرطة البرازيلية تعتقل شخصين أصدرا أمرا بقتل مسؤولة محلية مثلية الجنسية

ألقت الشرطة البرازيلية، يوم الأحد، القبض على متهمين يعتقد أنهما أصدرا الأمر بقتل مارييل فرانكو، عضوة مجلس مدينة ريو دي جانيرو، في عام 2018.

قال مصدران من الشرطة الفيدرالية على اطلاع على سير التحقيقات، إن عضو الكونغرس تشيكينيو برازاو وشقيقه دومينغوس برازاو، عضو هيئة مراقبة الحسابات في ولاية ريو، قد تم اعتقالهما.

كلاهما على صلة بالجماعات الإجرامية المعروفة باسم الميليشيات، التي تتقاضى رسوما غير قانونية من السكان "أتاوات" مقابل الحماية والمزايا الأخرى.

أشارت المصادر بأن ريفالدو باربوسا، رئيس شرطة ريو وقت وقوع جريمة القتل، اعتقل أيضا بتهمة عرقلة التحقيق.

وهز الاغتيال الوحشي لعضوة مجلس مدينة ريو دي جانيرو ذات البشرة الداكنة والمزدوجة التوجه الجنسي، البالغة من العمر 38 عاما، البرازيل بشدة وتردد صداه في جميع أنحاء العالم.

المصدر: أب