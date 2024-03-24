إسرائيل تخلي سبيل الأسير ناصر عورتاني بعد قضائه 20 عاما في الزنازين

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، عن الأسير الفلسطيني ناصر عورتاني من مدينة نابلس، بعد أن أمضى 20 عاما في المعتقلات.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عورتاني عندما كان عمره 16 عاما، وتجاوز سن الطفولة وهو في المعتقل، وتعرضت عائلته للملاحقة، حيث اعتقلت والدته إخلاص أبو السعود عام 2004، أي في العام ذاته الذي اعتقل فيه نجلها، وأمضت في المعتقل 13 شهرا، وحرمت من زيارته لسنوات.

وحكم على ناصر بالسجن مدة 20 عاما، تمكن خلالها من استكمال دراسته، وأفرجت عنه بعمر الـ 36 عاما عبر حاجز الظاهرية العسكري حيث كان يقبع في معتقل "النقب الصحراوي".

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"