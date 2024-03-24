أرمينيا.. هجوم مسلح على مركز شرطة في يريفان وحركة "الإخوان المقاتلين" تصدر بيانا (فيديو)

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأرمينية ناريك سركسيان، اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص هاجموا قسم الشرطة في منطقة نور نورك في يريفان وألقوا قنبلة يدوية فيه.

وقال سركسيان في إفادة صحفية: " اليوم حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت موسكو)، حاول ثلاثة مسلحين اقتحام قسم شرطة نور نورك وقاموا بتفجير قنبلة يدوية، ونتيجة لذلك أصيب اثنان من المهاجمين وتم نقلهما إلى المشفى للعلاج".

وأضاف أنه لا يزال هناك مسلح ثالث بقنبلة يدوية في مركز الشرطة، مؤكدا أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييده، ولم يصب أحد من أفراد الشرطة بأذى نتيجة الهجوم وفقا للبيانات الأولية.

هذا وذكرت الشرطة الأرمينية أنها احتجزت 49 عضوا في منظمة "الإخوان المقاتلين" خلال توجههم لإجراء تدريبات تكتيكية في منطقة تافوش خلافا لإذن السلطات.

وتساءل سركسيان فيما إذا كان هناك علاقة ما بين اعتقال الـ 49 شخصا في التفجير الذي وقع في مركز الشرطة، وبحسب البيانات الأولية أصيب عدد من الأشخاص في التفجير.

وأصدرت حركة "الإخوان المقاتلين" بيانا أكدت فيه أن المعتقلين الـ 49 هم أعضاء في تلك المنظمة التي تضم "قوات الأمن والمقاتلين السابقين".

المصدر: سبوتنيك