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"كان يعمل في تكسي لكسب لقمة عيش".. مقتل نائب رئيس حوزة دينية في جنوب إيران

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AP
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أفادت السلطات ووسائل إعلام إيرانية بمقتل نائب رئيس الحوزة الدينية في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان في جنوب البلاد في "حادث مشبوه".

وأكد المدعي العام لمدينة ماهشهر مهدي محمدي لوسائل إعلام محلية، أن "الشيخ حمزة أكرمي نائب رئيس حوزة المدينة والأستاذ البارز فيها لقي مصرعه".

وطالب محمدي وسائل الإعلام بعدم "التكهن" بهذا الحادث، وذلك "للمساعدة في كشف الحقيقة".

وأعلنت وكالة أنباء الحوزة العلمية، أن حمزة أكرمي قتل على يد "لصوص"، وأنه تم العثور على جثته بجانب سكة حديد ماهشهر، مضيفة أنه "لم يتم العثور على الهاتف المحمول والمحفظة الخاصة بأكرمي".

وذكرت تقارير أخرى أن حمزة أكرمي، الذي كان يدرس ويعمل في الحوزة منذ حوالي 15 سنة، كان يعمل أيضا في شركة "سناب" للتاكسي لكسب لقمة عيش لعائلته، واختفى بعد أن أقل راكبا وعثر على جثته غارقة في الدماء بجوار سكة حديد بندر ماهشهر صباح السبت.

وقتل رجل الدين برصاصة، وبعد سحب جثته من السيارة مر بها اللصوص بالسيارة وسرقوا سيارته، كما سرقوا هاتفه المحمول.

وطلبت حوزة خوزستان من السلطات متابعة "حادث القتل المشبوه".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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