الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في عملية مستشفى الشفاء بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت إصابة ضابط من قوات الاحتياط بجروح خطيرة يوم الجمعة في عملية اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن جنديا من كتيبة "الرام" أصيب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن 5 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة في تبادل إطلاق للنار.

קצין לוחם במילואים נפצע קשה אתמול במהלך פעילות מבצעית במרחב ביה"ח שיפא@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) March 23, 2024

والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته ضد مسلحين في "مستشفى الشفاء" أكبر مستشفى في قطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حتى الآن، قضت القوات على أكثر من 150 مسلحا في محيط المستشفى وتم اعتقال مئات من المشتبه بهم".

واقتحمت القوات الإسرائيلية "مستشفى الشفاء" في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وشرعت في تمشيط المجمع الكبير الذي تقول إنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدة للمسلحين الفلسطينيين.

يذكر أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات غزة هو الآن من المرافق الطبية القليلة التي تعمل ولو جزئيا في شمال القطاع، ويؤوي أيضا نازحين مدنيين.

وواجهت إسرائيل انتقادات شديدة في نوفمبر الماضي عندما داهمت قواتها المستشفى للمرة الأولى.

وتزعم إسرائيل وجود أنفاق تحت المجمع تستخدمها حماس كمراكز للقيادة والتحكم.، وتنفي الحركة والطاقم الطبي استخدام المستشفى لأغراض عسكرية أو لإيواء مسلحين.

المصدر: RT + وسائل إعلام