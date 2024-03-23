 
مباشر

العثور على جثتي لاجئتين من الروهينغا قبالة سواحل إندونيسيا

أخبار العالم

العثور على جثتي لاجئتين من الروهينغا قبالة سواحل إندونيسيا
AFP
العثور على جثتي لاجئتين من الروهينغا قبالة سواحل إندونيسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7tn

أعلن مسعفون في إندونيسيا انتشال جثتي لاجئتين من الروهينغا من البحر يوم السبت بعد غرق قارب يقل نحو 150 شخصا قبالة سواحل البلاد الأربعاء.

وأشارت خدمات الإسعاف الإندونيسية الجمعة إلى أنها أوقفت عملية البحث التي بدأت الأربعاء، بعد إنقاذ 75 لاجئا وسط ظروف خطرة جراء غرق قاربهم على بعد 30 كيلومترا من السواحل.

إقرأ المزيد
عشرات الروهينغا بين قتيل ومفقود بعد انقلاب زورق قبالة سواحل إندونيسيا
عشرات الروهينغا بين قتيل ومفقود بعد انقلاب زورق قبالة سواحل إندونيسيا

ويُقدّر الناجون أن نحو 150 من الروهينغا كانوا على متن القارب قبل انقلابه.

وقالت السلطات الإندونيسية إن صيادين عثروا على جثث أخرى السبت لكن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثتين فقط.

ويخاطر آلاف الروهينغا بحياتهم كل عام في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر ومكلفة لمحاولة الوصول إلى إندونيسيا أو ماليزيا.

ومنذ منتصف نوفمبر 2023، وصل أكثر من 1700 منهم إلى إندونيسيا، في أكبر حركة لهجرة الروهينغا إلى الأرخبيل منذ العام 2015، وفقا للأمم المتحدة.

ويقيم مئات منهم حاليا في مراكز إيواء مؤقتة في المنطقة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين معلنا الحداد: الإرهابيون حاولوا الهرب إلى أوكرانيا وسينال منفذو الهجوم ومدبروه العقاب