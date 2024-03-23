أردوغان يدين هجوم "كروكوس" الإرهابي: نحن أكثر من يعرف خطر الإرهاب

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو، مشددا على أن الإرهاب أيا كان مصدره ومن يفعله لا يمكن قبوله.

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وقال الرئيس التركي في كلمة أمام تجمع جماهيري في أنقرة، "ندين بشدة الهجوم الإرهابي في مسرح في موسكو، ونقدم التعازي باسمي واسم حكومتي وشعبي، إلى روسيا حكومة وشعبا.. الإرهاب أيا كان مصدره ومن يفعله لا يمكن قبوله، ونحن من أكثر شعوب العالم التي تعرف خطر المنظمات الإرهابية وهجماتها".

وأضاف أردوغان: "نشارك الشعب الروسي آلامه بسبب الهجوم الإرهابي".

وقتل 115 شخصا على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع، في هجوم إرهابي استهدف ليلة السبت، مركز "كروكوس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو.

واعتقلت قوات الأمن الفدرالي الروسية 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم الإرهابي.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن المشتبه بهم اعتقلوا في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، حيث خططوا لعبور الحدود وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

المصدر: RT