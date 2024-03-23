القيادة اليمنية تعزي بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي عن خالص تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وأكد العليمي في برقية التعزية التي وجهها باسمه وعن أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني "خالص التعازي وصادق المواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ولذوي الضحايا، والشعب الروسي الصديق بهذا المصاب الأليم".

وأكد المسؤول اليمني إدانة الجمهورية اليمنية بأشد العبارات لهذا العمل الإرهابي الجبان، وتضامنها ووقوفه الكامل إلى جانب روسيا وشعبها الصديق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت السلطات الروسية مقتل أكثر من 60 شخصا، بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بهجوم إرهابي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء الجمعة.

المصدر: سبأ + RT