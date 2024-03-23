لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بسبب تشويش إسرائيل على أنظمة الملاحة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أمس الجمعة أن لبنان سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفه "باعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة".

وقالت الوزارة في بيان لها إن الإجراء الإسرائيلي يؤثر على "سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، منذ بدء الحرب على غزة. وقد جاءت هذه الشكوى استكمالا لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا".

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ومضت قائلة "كما يحمّل لبنان إسرائيل المسؤولية الدولية وتبعات أية حادثة أو كارثة تسببها سياسة إسرائيل المتعمدة بالتشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية، والتعطيل المتعمد لأجهزة استقبال وبث الإشارات".

ولم يقدم لبنان تفاصيل محددة بشأن طبيعة الإجراءات الإسرائيلية التي عطلت أنظمته الملاحية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "لبنان يسمح لحزب الله بمهاجمة المدنيين الإسرائيليين انطلاقا من أراضيه".

وأضاف أن "لبنان هو آخر دولة تتحدث عن السيادة وهو يؤوي منظمة إرهابية شردت عشرات الآلاف من المواطنين".

ويتبادل "حزب الله" اللبناني إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في غزة قبل خمسة أشهر.

المصدر: رويترز