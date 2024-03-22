Axios: عسكري أمريكي قام بتسليم صورة سرية لأعضاء حركة مناهضة للحكومة

أفاد موقع Axios، بأن أحد عناصر وحدة استخبارات بالقوات الجوية الأمريكية، قام بتمرير معلومات سرية إلى أنصار حركة يمينية متطرفة أمريكية مناهضة للحكومة.

ونقل الموقع عن التحقيق، أن الطيار الحربي السابق جيسون غراي تبادل صورة يبدو أنها سرية، على موقع Discord مع أنصار حركة Boogaloo.

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وشدد الموقع على أن الحركة المذكورة، هي "حركة مناهضة للحكومة ضعيفة التنظيم".

وأوضح موقع Axios أنه لم يتم توجيه تهمة تسريب وثائق سرية ضد الطيار السابق، ولا يعتقد أن الصورة التي نشرها قد تم تداولها على نطاق واسع.

ووفقا للموقع، عثر رجال الأمن خلال التحقيق، على أكثر من 600 صورة ومقطع فيديو لأطفال يتعرضون للاعتداء الجنسي على هاتف غراي وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وأفاد موقع Axios أن غراي اعترف بأنه مذنب في توزيع مواد إباحية عن الأطفال. ويشار إلى أنه مقابل هذا الاعتراف وافقت الحكومة على عدم توجيه اتهامات إليه بتهمة نشر معلومات سرية.

وفي أوائل شهر مارس، اعترف بذنبه الجندي في الحرس الوطني جاك دوغلاس تيكسيرا، وقضت محكمة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بتمديد حبسه على ذمة التحقيق بتهمة تسريب وثائق سرية حساسة من البنتاغون.

في 4 أبريل 2023، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى تيكسيرا بتهمة سحب غير مصرح به لوثائق سرية ومواد دفاعية، وتخزين ونقل معلومات عن الدفاع الوطني بشكل غير مصرح به.

وفي مايو الماضي، قررت المحكمة حبسه احتياطيا دون كفالة في انتظار بدء المحاكمة. في 4 مارس 2024، وافق تيكسيرا على عقوبة السجن لمدة 16 عاما.

المصدر: تاس