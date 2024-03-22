أبي أحمد يدعو الإثيوبيين لتعلم العربية ويأمل في عضوية الجامعة

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مواطني بلاده إلى تعلم اللغة العربية التي سيتم تدريسها في المدارس الحكومية الإثيوبية، معربا عن أمله في أن تنضم إثيوبيا إلى جامعة الدول العربية.

وخلال اجتماعه مع قادة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أكد أحمد أنه لا فرق بين المسلمين وغير المسلمين في البلاد فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وأنه يجب أن يتمتع الجميع بالمساواة.

وأشار أحمد إلى أهمية تعزيز العلاقات الدينية والتعايش بين أتباع الأديان المختلفة، مؤكدا أن حكومته تدعم الحرية الدينية وتحترم جميع الديانات.

كما أشاد بالإسلام ودوره في تاريخ إثيوبيا، لافتا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لدعم مجتمع المسلمين في البلاد، وحث المسلمين في إثيوبيا على المساهمة في تطوير المجتمع وتعزيز السلم، وتجنب التطرف الديني وتجاوز الانقسامات.

المصدر: suda platform