فنلندا تعلن استئناف تمويل "الأونروا"

قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وأفاد تافيو في مؤتمر صحفي بأن "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، أي منع وبدء مراقبة وثيقة لسوء السلوك، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لمواصلة دعمنا"، مشيرا إلى أن بعض الأموال الفنلندية سيتم تخصيصها لإدارة المخاطر.

وعلقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

وفي وقت لاحق، أعادت دول من بينها كندا وأستراليا والسويد تمويلها لـ"الأونروا"، في حين قامت العديد من دول الخليج مثل السعودية بزيادة التمويل.

المصدر: "رويترز" + RT