الجيش الإسرائيلي يعترف بـ"خطأ بشري" ويتبنى رواية حماس

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن "خطأ بشريا" أدى إلى نشر صور مقاتلين من "حماس" على أنه تم القبض عليهم في عملية مستشفى الشفاء، وذلك بعد أن أكدت الحركة أن الصور المنشورة "غير دقيقة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "مساء أمس تم نشر صورة كشف من خلالها الناطق بلسان جيش الدفاع عن بعض المخربين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة من قبل قوات جيش الدفاع في منطقة مستشفى الشفاء"، مبينا أنه "بسبب خطأ بشري، بعض الصور التي نُشرت خاصة بمخربين لم يلقَ القبض عليهم بعدُ لكنهم متواجدون حسب المعلومات المتوفرة لدينا في منطقة المستشفى ويتحصنون فيه".

وأكد أن "قوات الجيش تواصل جهدها الرامي لاعتقالهم. وبعد انتهاء العملية سيتم نشر هويات جميع المخربين"، مشيرا إلى أن "المزاعم بكون ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية عارية عن الصحة تماما".

مساء أمس تم نشر صورة كشف من خلالها الناطق بلسان جيش الدفاع عن بعض المخربين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة من قبل قوات جيش الدفاع في منطقة مستشفى الشفاء.



بسبب خطأ بشري، بعض الصور التي نُشرت خاصة بمخربين لم يلقَ القبض عليهم بعدُ لكنهم متواجدون حسب المعلومات المتوفرة… pic.twitter.com/eq2dsdXuWF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2024

وبعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه "قتل واحتجز مئات المقاتلين بمستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة"، ونشر صورهم، قالت حركة "حماس" إن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي غير دقيقة وتدخل ضمن الحرب النفسية.

وأكدت أن "عددا من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليا وصور أخرى لشهداء".

المصدر: RT