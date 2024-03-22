بلينكن في إسرائيل لبحث الحرب في غزة مع نتنياهو

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم الجمعة لعقد لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقالت وكالة "فرانس برس" إنه يتوقع أن يؤكد بلينكن الآتي من القاهرة في المحطة الأخيرة من جولته السادسة في الشرق الأوسط، على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع المدمر وأن يحث إسرائيل على الامتناع عن اجتياح رفح المكتظة بالنازحين عند الحدود المغلقة مع مصر.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" في غزة.

أعدت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن "يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار" و"يدعم الجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار مع ربطه بإطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وحول ذلك قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أنه "مجرد خدعة أمريكية"، بعد أن استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.

هذا وتشهد العلاقة بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترا.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول اتصال هاتفي بنتنياهو منذ أكثر من شهر أن تنفيذ إسرائيل لهجوم بري واسع النطاق في رفح سيشكل "خطأ"، معربا عن "قلقه العميق" بهذا الشأن.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن تنفيذ إسرائيل لهجوم بري واسع النطاق في رفح سيشكل "خطأ"، معربا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "قلقه العميق" بهذا الشأن.

كما دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، معتبرا أن نتنياهو "ضل طريقه" ويقف عائقا أمام السلام.

المصدر: "أ ف ب" + RT