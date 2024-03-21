يترأسه مدير الموساد.. نتنياهو يوافق على مغادرة وفد إسرائيلي للمشاركة في اجتماع الدوحة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الخميس، إن الأخير وافق على مغادرة وفد إسرائيلي برئاسة مدير الموساد للمشاركة في اجتماع الدوحة.

وأفاد في بيان بأن رئيس الوزراء نتنياهو وافق على مغادرة وفد إسرائيلي برئاسة مدير الموساد ديفيد بارنياع، للمشاركة في اجتماع كبار المسؤولين بقطر في إطار المفاوضات التي تهدف إلى دفع جهود إعادة الرهائن.

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وسيشارك في اجتماع الدوحة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت منذ أيام أن رئيس الموساد ديفيد بارنياع عاد إلى إسرائيل بعد جولة مفاوضات في قطر حول تبادل الأسرى والرهائن مع "حماس".

وحسب قناة "i24 news" فإن بارنياع عاد ومعه قائمة بأسماء الأسرى الـ50 الذين ينتظر إطلاق سراحهم في صفقة التبادل مع حماس بوساطة قطرية، مشيرة إلى أنه استلم القائمة وعاد بها إلى تل أبيب.

وكان الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد وصل الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين والتوصل لهدنة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوفد الإسرائيلي سيعرض مقترحا بهدنة مدتها 6 أسابيع في غزة على أن تطلق حركة حماس سراح 40 إسرائيليا من المحتجزين لديها.

من جهتها، أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن زيارة الوفد الإسرائيلي للدوحة تأتي بعد 4 أيام من تلقي تل أبيب رد حماس عبر الوسطاء، ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الوفد قد حصل على تفويض من المجلس الوزاري المصغر بإجراء مفاوضات عامة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية