نتنياهو يخاطب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثا مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بعد دعوة زعيم الديمقراطيين بالمجلس تشاك شومر، لإجراء انتخابات في إسرائيل، حسب "بلومبرغ".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم رئيس مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ جون باراسو القول إن السيناتور دعا نتنياهو للحديث مع الأعضاء الجمهوريين، عبر اتصال فيديو.

وفقا للمتحدث باسم باراسو فإنه كان من المقرر أصلا أن يلقي نتنياهو كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يوم الأربعاء الماضي.

وكان شومر، أرفع شخصية يهودية في السلطة التشريعية الأمريكية، قال خلال خطاب له، الخميس، إن الائتلاف الحكومي الذي "يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر. لقد ضل رئيس الوزراء نتنياهو طريقه، حيث جعل استمراريته السياسية قبل مصلحة إسرائيل العليا".

واعتبر شومر أن إسرائيل تقف "عند تقاطع مفصلي" بعد خمسة أشهر من الحرب، مشددا أن إجراء "انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها".

واتهم نتنياهو بأنه "أبدى استعدادا كبيرا للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية".

وأثارت هذه التصريحات رد فعل سريعا من الجمهوريين الذين لم يتراجع دعمهم القوي لإسرائيل.

ووصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تعليقات شومر بأنها "سخيفة ومنافقة"، معتبرا أن إسرائيل "تستحق حليفا يتصرف كحليف".

وأشاد الرئيس جو بايدن بـ"الخطاب الجيد" الذي ألقاه شومر، مؤكدا أن كثيرا من الأمريكيين قلقون بشأن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة.

بالمقابل ندد نتنياهو بدعوة زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، واصفا هذا الأمر بأنه "ليس في محله على الإطلاق.. لسنا جمهورية موز".

المصدر: "بلومبرغ"