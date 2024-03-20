إعلام عبري: إسرائيل تعيش حالة توتر مترقبة رد حماس في مفاوضات الدوحة لوقف النار

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حركة "حماس" لم تقدم حتى الآن ردا على الاقتراح الإسرائيلي في المفاوضات الجارية بقطر، وإسرائيل تنتظر رد الحركة بتوتر، رغم تصريحات أسامة حمدان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلافا لتصريحات ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان، فإن الحركة لم ترد حتى الآن بجواب على الاقتراح الإسرائيلي في مفاوضات قطر، وفي إسرائيل ينتظرون بترقب متوتر رد حماس الذي بحسبه -التقديرات لن تكون إيجابية ولكنها قد توفر بعض المرونة من جانب المنظمة-".

ويوم أمس الأربعاء، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن الوسطاء نقلوا موقف إسرائيل من المقترح الذي سلمته الحركة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الرد سلبي بشكل عام.

وأشار حمدان إلى أن "موقف الاحتلال من مقترح الحركة وهو سلبي بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته.. بل ويتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم، إمعانا في سياسة المماطلة، مما من شأنه أن يعرقل المفاوضات، وربما يوصلها الى طريق مسدود".

وفشلت أطراف الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان. لكن جولة جديدة من المباحثات بدأت الأسبوع الماضي تستند إلى مقترح من حركة "حماس" يقوم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن أسرى محتجزين لديها، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

وأكدت الخارجية القطرية أمس الثلاثاء، أن المباحثات تتواصل بين "الفرق الفنية" على رغم مغادرة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع الدوحة.

المصدر: RT