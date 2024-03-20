رئيس الأركان الإسرائيلي من مجمع الشفاء: نستهدف كبار المسؤولين بما يخدم الضغط في المفاوضات

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما للوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مؤكدا أن القوات تحقق نتائج جيدة، ولكن الهدف هو كبار المسؤولين الفلسطينيين بغزة.

وأجرى هاليفي تقييماً للوضع الأمني من داخل مجمع الشفاء الطبي في إطار جولة ميدانية تفقد خلالها قوات لواء غولاني شمالي قطاع غزة، بمشاركة قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 162 إيتسيك كوهين، وقائد وحدة "شايطيت 13" (وحدة النخبة في الكوماندوس البحري الإسرائيلي)، العقيد ("أ").

وقال رئيس الأركان: "حتى الآن النتائج جيدة، لكننا نستهدف كبار المسؤولين"، في إشارة إلى مروان عيسى الذي أعلن الجيش قتله قبل نحو أسبوعين وسلسلة الاعتقالات على رأسها كبار المسؤولين على غرار محمد القواسمي وخالد البطش وإن لم يتم تأكيد اعتقال الأخير.

وأضاف: "من المهم جدا الضغط على حماس وهذا مهم أيضا بالنسبة للمفاوضات. نحن نخدم أمرين هنا: إلحاق ضرر كبير بحماس وتفكيكها، وقتل القيادة العسكرية، والإضرار بالقيادة المدنية، والمس بالناشطين".

وتابع: "كما نهدف إلى عدم السماح لمثل هذا المكان بمزاولة السيطرة وقتل من يقاتلون ولكن نحن نفضل أسرهم لأن ذلك يسمح لنا بالتحقيق معهم، وبالإضافة إلى ذلك نحن نخدم تكثيف الضغط في سياق المفاوضات".

وأشار هاليفي إلى أن "القوات تمكنت من تحقيق وصول مفاجئ خلال دقائق معدودة وإغلاق جيد وسيطرة القوات على مجمع الشفاء الطبي".

وأكد أن "القوات، على الرغم من وجود الفرق الطبية والمرضى والنازحين، دخلت وقاتلت في مجمع المستشفى وتبادلت إطلاق النار هناك مع حوالي 20 إرهابيا وقتلتهم عند الدخول. هذا مستوى أداء قتالي ومهمة دقيقة جدا في المرحلة الأولى".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام أنه "ينفذ عملية دقيقة" في منطقة المجمع شمال القطاع، مشيرا إلى أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المجمع من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي "حماس".

المصدر: RT