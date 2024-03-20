شركاء هانتر بايدن يتحدثون عن علاقة جو بايدن بأعمال أعائلته

تحدث شريكان سابقان لنجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن في إفادة تحت القسم عن علاقة الرئيس جو بايدن بالأعمال التجارية لأقربائه، الأمر الذي كان ينفيه البيت الأبيض.

وأدلى رجلا الأعمال توني بوبولينسكي وجيسون غالانيس بإفادتهما أمام لجنة الرقابة والمحاسبة التابعة لمجلس النواب الأمريكي حول الاشتباه باستغلال جو بايدن لنفوذه السياسي بغية مساعدة أفراد عائلته، بمن فيهم نجله هانتر، في أعمالهم.

ورد بوبولينسكي بـ"نعم" على سؤال حول ما إذا كان التقى به جو بايدن، مشيرا إلى أن لقاءات عقدت مرات عديدة.

كما أعرب بوبولينسكي عن قناعته بأن "الرجل الكبير" الذي تحدث عنه شركاء هانتر بايدن، حسب تقارير مكتب التحقيقات الفدرالي، كان جو بايدن بالذات.

بدوره، قال غالانيس إن جو بايدن التقى به أيضا، واعتبر أن تصريحات جو بايدن حول عدم تعامله مع شركاء عائلته كانت "غير صحيحة".

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وخلال الجلسة رفض أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب تصريحات بوبولينسكي وغالانيس، مشيرين إلى أن غالانيس الذي أدلى بإفادته عبر الفيديو، موجود في السجن، حيث يقضي عقوبة بتهمة الاحتيال، ومعتبرين أنه غير جدير بالثقة.

وصرح كبير الديمقراطيين في اللجنة جيمي راسكين بأن الجمهوريين لم يقدموا أي أدلة على ارتكاب جو بايدن أي مخالفات تبرر إجراء التحقيق في إمكانية مساءلة بايدن.

يذكر أن الرئيس جو بايدن والبيت الأبيض كانا ينفيان دائما صحة المعلومات حول علاقة جو بايدن بأعمال أفراد عائلته.

المصدر: تاس