الرئيس الإماراتي بوتين يهنئ بفوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة

هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية، بفوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، إن رئيس الإمارات هنأ خلال هاتفي الرئيس الروسي، وأعرب عن امتنانه للاهتمام والعمل على تعزيز العلاقات الروسية الإماراتية.

كما ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والجهود التي تبذلها روسيا والإمارات لتقديم المساعدة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

بدوره هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي على إعادة انتخابه متمنيا له نجاحا جديدا في الأنشطة الحكومية لصالح الشعب الروسي.

وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يالاثنين الماضي اتصالا هاتفيا هنأ خلاله الرئيس الروسي بفوزه المقنع في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الاثنين الماضي، بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، فوز بوتين بولاية رئاسية جديدة بإجماع 87.28% من الأصوات.

المصدر: RT