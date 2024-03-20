مايكروسوفت تعين بريطانيا من أصول سورية رئيسا لقسم الذكاء الصناعي للمستهلكين

عينت شركة مايكروسوفت الاربعاء مصطفى سليمان ذا الأصول السورية البريطانية رئاسة قسم الذكاء الصناعي للمستهلكين.

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وبهذه الخطوة أضافت الشركة شخصية مؤثرة في عالم الذكاء الصناعي لترسيخ مكانتها في هذا المجال.

ومن جانبه قال سليمان في منشور على موقع "لينكدإن" يوم الثلاثاء إنه سيصبح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إيه آي، ليقود جميع منتجات وأبحاث الذكاء الصناعي للمستهلكين بالشركة.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في منشور بمدونة، إن مايكروسوفت تقوم أيضًا بتعيين كبير العلماء في شركة (إنفلكشن Inflection AI) للذكاء الاصطناعي التابعة لسليمان، والعديد من كبار المهندسين والباحثين لديها.

ومن المرجح أن يعزز توظيفه مكانة مايكروسوفت الرائدة في مجال الذكاء الصناعي، الذي تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الكبرى.

تعاونت مايكروسوفت مع شركة اوبن إيه آي، مصنعة تشات جي بي تي GPT، واستثمرت مليارات الدولارات في الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها. كما دخلت مؤخرا في شراكة مع شركة ميسترال الفرنسية الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الصناعي.

شارك سليمان في تأسيس شركة ديب مايند، التي اشترتها غوغل عام 2014، واستمر في العمل هناك حتى عام 2022، عندما غادر لإنشاء موقع انفلكشن دوت إيه آي، مع ريد هوفمان، المؤسس المشارك للينكدإن، في محاولة لتأسيس ذكاء صناعي لا يتبع أي سلوك عنصري أو جنسي أو عنيف.

كما شارك في تأليف كتاب بعنوان ”الموجة القادمة”، عن الحاجة إلى الحد من مخاطر الذكاء الصناعي المحتملة.

المصدر: أ ب