إنزال جوي أميركي أردني مشترك في شمال غزة

أعلن كل من القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية عن "عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية على الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وتهدف هذه العملية لتقديم مواد إغاثية أساسية للمدنيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "العملية المشتركة تضمنت تقديم الأردن للاغذية التي حملتها طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية" من طرازC-130 "، مشيرةً إلى أن الطائرة أسقطت 6,000 رطل من المواد الغذائية المتضمنة الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأطعمة المعلبة، وهذه المساعدة من شأنها توفير ما يلزم للبقاء على قيد الحياة لبعض الوقت للمدنيين في شمال قطاع غزة".

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وفي الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات إنزال جوية تقول إنها تهدف لإنقاذ حياة المدنيين. ما زالت الولايات المتحدة وأتباعها يقدمون لإسرائيل كل اشكال الدعم الممكن لمواصلة حربها الدموية في قطاع غزة.

وما زالت واشنطن هي الداعم الأكبر لإسرائيل، ليس عسكريا وتقنيا وفنيا فحسب، وإنما سياسيا أيضا من خلال إفشالها عدة محاولات لاستصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي وقوفِها وحدها في وجه إرادة المجتمع الدولي والعالم بأسره.

المصدر: RT