رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار يستقيل من منصبه ورئاسة الحزب الحاكم

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار اليوم الأربعاء استقالته من منصبه ورئاسة الحزب الحاكم قبل أشهر فقط من الانتخابات الأوروبية.

وقال فارادكار: "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".

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وأضاف: "عندما أصبحت زعيما للحزب ورئيسا للوزراء في يونيو 2017، كنت أعلم أن جزءا من القيادة يعرف أن الوقت قد حان لتمرير عصا التتابع إلى شخص آخر، علي التحلي بالشجاعة للقيام بذلك".

واحتفظ فارادكار بمنصبه كنائب في البرلمان الأيرلندي عن دائرة دبلن الغربية الذي شغله منذ عام 2007.

وشغل فارادكار سابقا منصب وزير الحماية الاجتماعية من عام 2016 إلى 2017، ووزير الصحة من 2014 إلى 2016 ووزير النقل والسياحة والرياضة من 2011 إلى 2014.

وكتبت "تايمز" الأيرلندية أنه سيتم انتخاب رئيس الوزراء الجديد في أبريل القادم، وحتى ذلك الحين سيسيّر ليو فارادكار أمور منصبه.

المصدر: cnbc + تايمز