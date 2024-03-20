المفوضية الأوروبية تصحح أرقام بوريل

أوضحت المفوضية الأوروبية أن الدفعة الأولى من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا في برنامج الـ50 مليار يورو الجديد بلغت 4.5 مليار، وليس 1.5 مليار كما ذكر مفوض الاتحاد جوزيب بوريل.

وصحح المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بلاغ بوريل.

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وقال فارهيلي إن "الدفعة الأولى في إطار برنامج الـ50 مليار يورو بلغت 4.5 مليار يورو".

وأردف: "ربما يرجع الخطأ إلى حقيقة أن المفوضية الأوروبية قررت في عام 2024 تمويل ميزانية أوكرانيا بمستوى 1.5 مليار يورو من المساعدات شهرياً، لكن الدفعة الأولى تتضمن على الفور تحويل الأموال لمدة ثلاثة أشهر من يناير إلى مارس".

وصرح ميشيل في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027

ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي هبة، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.

المصدر: تاس