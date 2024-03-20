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مصرع 8 أشخاص بانقلاب سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي (فيديو)

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مصرع 8 أشخاص بانقلاب سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي (فيديو)
Globallookpress
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أعلن خفر السواحل الياباني أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الأربعاء جراء انقلاب سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي قبالة سواحل اليابان.

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وكشف ناطق باسم خفر السواحل لوكالة "فرانس برس": "تأكدت وفاتهم في المستشفى" بعدما أعلن في وقت سابق إنقاذ هؤلاء الأشخاص. وقال الناطق إن أحد أفراد الطاقم في حالة مستقرة فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين.

وكانت الناقلة "كيويونغ صن" راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وطلبت المساعدة بعد الساعة 7:00 من صباح الأربعاء (22:00 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، وأبلغت عن أن السفينة كانت تميل.

وأفاد خفر السواحل الياباني بأنها كانت تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك، وأن الطاقم يتكون من كوريين اثنين وثمانية إندونيسيين ومواطن صيني واحد.

المصدر: أ ف ب

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