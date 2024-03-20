 
مباشر

إيقاف متحدث باسم حكومة نتنياهو بعد خلاف مع كاميرون

أخبار العالم

إيقاف متحدث باسم حكومة نتنياهو بعد خلاف مع كاميرون
Gettyimages.ru
إيلون ليفي، المتحدث باللغة الإنجليزية باسم الحكومة الإسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6z0

كشفت تقارير إعلامية عن إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي عن العمل بعد خلاف مرير مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حول إرسال المساعدات إلى غزة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن القناة 12 الإسرائيلية قولها إن وزارة الخارجية البريطانية قدمت شكوى ضد ليفي بعد تعليقه على منشور لكاميرون، حيث طالب بزيادة دخول المساعدات إلى غزة في الثامن من مارس.

وكان كاميرون قد حث في المنشور على "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها".

ورد إيلون ليفي، الذي يعمل متحدثا باللغة الإنجليزية باسم الحكومة الإسرائيلية، على المنشور المذكور بتأكيد أن المعابر الإسرائيلية لديها القدرة الكافية لاستيعاب المساعدات المتجهة إلى غزة.

وقال ليفي ردا على كاميرون، في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على منصة "إكس": "آمل أن تكون على دراية أيضا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".

وأضاف: اختبرنا.. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميا إلى كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها".

 ودفع هذا وزارة الخارجية البريطانية إلى الكتابة إلى الحكومة الإسرائيلية، متسائلة عما إذا كان المنشور "المنتقد لكاميرون" يعكس الموقف الرسمي لإسرائيل.

وبحسب ما ورد فقد تم تعليق ليفي بعد فترة وجيزة.

تجدر الإشارة إلى أن ليفي، الذي ولد ونشأ في لندن قبل أن ينتقل إلى إسرائيل في عام 2014، كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، وقد تم تعيينه في هذا المنصب بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وحتى الآن، لم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي تصريح رسمي بشأن إيقاف ليفي عن العمل.

من جانبها، لم تعلق وزارة الخارجية البريطانية أو إيلون ليفي على هذه التطورات.

المصدر: "ديلي ميل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين