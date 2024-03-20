بالفيديو.. غانتس وأدرعي على مائدة إفطار رمضاني في النقب

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وضباط في الجيش يتناولون الإفطار على مائدة بدوي من النقب 4 من عائلته أخذوا رهائن في 7 أكتوبر.

وحسب المعلومات فإن غانتس وعضو الكنيست إيلون شوستر وضباطا من بينهم المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، تناولوا الإفطار لدى المدعو علي الزيادنة، الذي لا يزال 2 من عائلته رهائن لدى "حماس" في قطاع غزة، فيما تم إطلاق الاثنين الآخرين في صفقة تبادل الرهائن في نوفمبر الماضي.

وظهروا جميعا في الفيديو وهم يتناولون الطعام فيما يقوم الزيدانة بسكب الحساء لغانتس وشوستر.

الوزير غانتس وعضو الكنيست شوستر يتناولون وجبة الإفطار كدليل على التضامن في شهر رمضان مع عائلة الزيادنة "بدو النقب"، التي يوجد اثنان من أبنائها في أسر المقاومة في غزة .



لعنة الله عليهم pic.twitter.com/DUxW7tPTEa — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 19, 2024

وقد انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد انتقد عدد كبير هذه الخطوة.

وكتب أحدهم: "... هؤلاء متضامنون وأبناءهم مشاركون في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة".

صدق او لا تصدق! وزير الحرب في جيش الاحتلال " غانتس "

وعضو الكنيست الاسرائيلي "شوستر " وآخرين وهم في ضيافة إحدى عوائل بدو النقب (الأعراب) على وجبة الإفطار في شهر #رمضان ،هؤلاء متضامنين وابنائهم مشاركين في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة !

pic.twitter.com/rh42bmwVHj — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 19, 2024

وعلقت إحداهن على الفيديو قائلة: "مستوى تفكير سخيف.. وزير الحرب في جيش الاحتلال يستخدم هذا الاسلوب ليستفز المقاومة وأهل غزة والعرب ..الاطفال استحوا يعملوها اذا وزير الحرب هيك تفكيره فما حال الباقين".

مستوى تفكير سخيف وزير الحرب في جيش الاحتلال يستخدم هذا الاسلوب ليستفز المقاومة وأهل غزة والعرب ..الاطفال استحوا يعملوها اذا وزير الحرب هيك تفكيره فما حال الباقين 😬 — Raeda Awawdeh (@raedaawawdeh) March 20, 2024

وكان الزيدانة حضر جلسة لمجلس الأمن بهدف دعم جهود إسرائيل في استمرار الحرب على غزة.

المصدر: RT