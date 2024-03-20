صحيفة أوكرانية تعبر عن خيبة أملها في دبابة "أبرامز" الأمريكية

نشرت صحيفة NV.ua الأوكرانية مقالا انتقدت فيه دبابات "أبرامز" الأمريكية التي تستخدمها أرسلتها واشنطن للقوات الأوكرانية.

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وكتبت الصحيفة أن استخدام هذه الدبابات أمر صعب، مشيرة إلى غياب أي معلومات حول مشاركتها في المعارك حتى الآن.

وذكرت أن القوات الأوكرانية لم تستعجل في استخدام هذه الدبابات بعد وصولها من الولايات المتحدة.

وقالت: "واحدة من المشاكل الرئيسية في استخدام دبابات "أبرامز" بالنسبة للقوات الأوكرانية هي خدمات الصيانة والإصلاح. من المستحيل على الجيش الأوكراني صيانة هذه الدبابات أثناء القتال. كما أن تشغيل محرك الدبابة ليبدأ عمله يحتاج إلى 38 لترا من الوقود".

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الأوكراني إيفان ستوباك أنه لم يسمع حتى الآن عن أي ميزات أو قدرات تقنية رائعة لدبابة "أبرامز"، لكنه أشاد بالمدفع الدقيق لدبابة "تشالنجر 2" البريطانية.

وقال: "دبابة "أبرامز" هشة للغاية، وفيها تصميم محرك مختلف تماما".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل في هيكل الدبابة التي يجب تكييفها مع الظروف المحلية، وأن العسكريين الأوكرانيين يشكون أيضا من ضعف حماية الدروع.

وأضاف: "الأمريكيون بدا وكأنهم أزالوا دروع اليورانيوم المنضب من الدبابات قبل إرسالها إلينا خوفا من تدمير الروس لها أو الاستيلاء عليها".

وفي نهاية سبتمبر 2023 أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي وصول الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا.

ووعدت واشنطن بتزويد كييف بـ31 دبابة من هذا النوع، دمّر الجيش الروسي 4 منها حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"