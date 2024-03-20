بايدن: الحرب في غزة سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني ومستمرون بجهود إيصال المساعدات

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الحرب في قطاع غزة سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن واشنطن ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وفي بيان بمناسبة عيد النوروز نشره البيت الأبيض قال بايدن: "يأتي عيد النوروز هذا العام في وقت صعب بالنسبة للكثيرين، حيث تشتد الحاجة إلى الأمل أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "سببت الحرب في غزة أيضا معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، وسوف نواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لهم، بما يشمل الغذاء والماء والدواء والمأوى الذي هم في أمس الحاجة إليه".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة أرسلت 4 سفن عسكرية إلى البحر المتوسط لدعم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشييد الميناء المؤقت لتسهيل الوصول.

وأضاف رايدر خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تتوقع أن يبدأ الميناء المؤقت قبالة سواحل قطاع غزة العمل بكامل طاقته في غضون ما يقرب من 60 يوم، موضحا أن الميناء المؤقت سيكون قادرا على تسهيل وصول نحو مليوني وجبة بشكل يومي إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه بتصرفاته بشأن غزة، يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها، ما يقلب العالم كله ضد تل أبيب.

وكان بايدن قد انتقد حكومة نتنياهو لعدم تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة كأولوية، مشددا على أنه يجب على إسرائيل ألا تستخدم المساعدات "كورقة مساومة سياسية".

المصدر: RT