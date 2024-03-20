ترامب يصف تهديده للناتو بأنه "شكل من أشكال التفاوض"

قال المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسي كانت في المقام الأول "شكلا من أشكال التفاوض" مع دول التكتل، وذلك في مقابلة بُثّت الثلاثاء.

وأثار الملياردير الجمهوري حالة من الذعر في أوروبا عندما هدد في فبراير بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول حلف شمال الأطلسي من روسيا إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية.

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجّهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في حديث أجراه معه نايجل فاراج، السياسي اليميني المتطرّف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة، "إنه شكل من أشكال التفاوض".

وتعهد دونالد ترامب بالبقاء في الناتو إذا تعاملت دول الاتحاد الأوروبي مع أمريكا بشكل عادل.

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وأضاف الرئيس الأميركي السابق في حديثه لمحطة "جي بي نيوز" الإخبارية البريطانية "على الولايات المتحدة أن تسدّد حصّتها، وليس حصة الجميع".

وتابع "لن ندافع عنك إذا كنت لا تدفع فواتيرك. الأمر بسيط للغاية".

إلى ذلك تفاخر ترامب بأنه أعاد تعويم خزائن حلف شمال الأطلسي بتصريحاته.

وقال "لقد باشروا الدفع بسبب تلك التعليقات التي سمعتموها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع" دون إعطاء أي أمثلة.

المصدر: اف ب + جي بي نيوز