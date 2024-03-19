البنتاغون يطلق موقعا إلكترونيا يساعد الأمريكيين في تتبع المساعدات المقدمة لأوكرانيا

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية إطلاق موقع إلكتروني جديد يهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات وافيه حول إشرافه على المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

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وأوضح المكتب في بيان رسمي الثلاثاء أنه تم إطلاق هذا المورد بالتنسيق مع مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب المفتش العام لغرفة المحاسبة الحكومية.

وجاء في البيان: "الموقع المشترك الجديد مخصص للجهود الوطنية للإشراف على المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية وغيرها من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا".

وبحسب المكتب يقدم الموقع بيانات عن عمل مختلف وكالات الرقابة الأمريكية، والتي تنقسم إلى ثلاث مجموعات "استراتيجية": المساعدة والتنسيق الأمني، والمساعدة والتنسيق غير الأمني، والإدارة والعمليات.

وتحتوي الصفحة أيضا على قائمة جهات الاتصال للإبلاغ عن أي حالات هدر واحتيال وإساءة استغلال تتعلق بالمساعدة الأمريكية لأوكرانيا.

وقال المفتش العام في البنتاغون روبرت ستورتش في بيان: "لدينا ما يقرب من 400 متخصص في الرقابة يعملون بجد لتوفير مراقبة شاملة لجميع جوانب المساعدة التي تقدمها الحكومة الأمريكية".

بدورها، أشارت القائم بأعمال المفتش العام لوزارة الخارجية ديانا شو إلى أن الرقابة على أوكرانيا هي "الأولوية الأولى للولايات المتحدة".

وأعربت عن دعمها لإطلاق أداة جديدة "ستساعد في إعلام دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل أفضل بوجهة المساعدات الأمريكية".

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: نوفوستي