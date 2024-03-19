هنية: تصرفات الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي تؤكد سعيه لتدمير مقومات الحياة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء، أن تصرفات الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي تؤكد سعيه إلى تدمير مقومات الحياة الإنسانية وإدامة سفك الدماء.

وقال هنية في بيان صحافي نشرته قناة حركة "حماس" على "تلغرام": "ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي يؤكد أن هذا العدو يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة ويسعى إلى تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية".

وأضاف: "استهداف الاحتلال لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء شعبنا في غزة الصابرة كما يعكس ذلك أيضا مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة".

وأكد رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" أن "كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي وستبقى الحركة متمسكة بحقوق شعبنا ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين".

وأصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أمس الاثنين، بيانا مشتركا أعلنا فيه "تصفية رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في غزة فائق المبحوح خلال عملية مجمع الشفاء".

وبحسب بيان الجيش "تم القضاء على فائق المبحوح في مواجهة مع القوات الإسرائيلية بينما كان مسلحا ومختبئا بمجمع في مستشفى الشفاء، حيث كان يعمل ويمارس النشاط الإرهابي، وعثر على أسلحة عديدة في الغرفة المجاورة للمكان الذي تم القضاء عليه فيه".

ومساء اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل مدير شرطة النصيرات والمسؤول عن تأمين المساعدات الإنسانية محمد البيومي إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة أمام مقر وكالة الغوث في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أسفر قصف إسرائيلي لمنزل في شمال غزة عن مقتل مدير جهاز المباحث والمسؤول عن تأمين قافلة المساعدات رائد البنا برفقة زوجته وأولاده.

المصدر: RT