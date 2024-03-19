الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في أوكرانيا

دعت الأمم المتحدة جميع الدول لوقف التصعيد في أوكرانيا، وذلك على خلفية المعلومات عن خطط فرنسا لإرسال ألفي عسكري إلى أوكرانيا.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "قبل كل شيء ليس بوسعي التأكد من هذه المعلومات، ولذلك لا يوجد لدي تعليق محدد بهذا الصدد".

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وتابع قائلا: "تعليقنا العام هو أننا ندعو كافة الدول لبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق وقف التصعيد على الأرض (في أوكرانيا)".

وكان مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قد أعلن في وقت سابق، يوم الثلاثاء، أن فرنسا تستعد لإرسال قواتها إلى أوكرانيا، وفي المرحلة الأولى سيتم إرسال ألفي عسكري فرنسي.

وكانت فرنسا قد أعلنت سابقا أنها لا تستبعد إرسال القوات إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي