تعليقا على خطط فرنسا.. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد في أوكرانيا

أكد نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة فرحان حق تعليقا على خطط باريس إرسال ألفي جندي إلى أوكرانيا أن الأمم المتحدة تدعو إلى بذل كل الجهود لتهدئة الوضع في الصراع حول أوكرانيا.

وقال حق: "لا أستطيع التحقق من هذه المعلومات، لذلك ليس لدي تعليق محدد على هذا. تعليقنا العام هو أننا شجعنا جميع الدول على بذل كل ما في وسعها لتهدئة الوضع على الأرض".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن موسكو لديها معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية يصل عددها بشكل أولي إلى نحو ألفي شخص لإرسالها إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق لم يستبعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. وأكد ماكرون في وقت لاحق تعليقا على هذه التصريحات أنه تحدث بكامل وعيه عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلا إنه "وزن" كلماته و"فكر فيها مليا".

وسبق أن شدد سيرغي ناريشكين على أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين بشأن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا "خطيرة للغاية"، معتبرا أنها تدفع إلى حافة حرب نووية".

كذلك قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق إن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري مباشر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مرارا عن تدمير مرتزقة من دول "الناتو" وسجلت تواجدهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي نهاية العام الماضي، في اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أنه منذ بداية العملية الخاصة، قتل أكثر من 5.8 آلاف مقاتل أجنبي، بما في ذلك من دول "الناتو": 1427 من بولندا، و466 من الولايات المتحدة و344 من بريطانيا.

المصدر: RT