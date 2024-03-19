الدفاع الفرنسية تعلق على معلومات بشأن وجود عسكرييها في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الفرنسية إنها تنفي صحة المعلومات التي تحدثت عن وجود قوات فرنسية في أوكرانيا، واستعداد باريس لإرسال وحدة عسكرية من ألفي شخص إلى أوكرانيا.

وتعليقا على تصريح رئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية، سيرغي ناريشكين، قالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن هذه المعلومات هي "جزء من الاستخدام المنهجي للمعلومات المضللة للرأي العام".

وفي وقت سابق اليوم صرح ناريشكين أن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، في المرحلة الأولية ستصل إلى حوالي 2000 شخص.

ووفقا للمعلومات التي صرح بها ناريشكين فإن عسكريين فرنسيين موجودون بالفعل بشكل غير رسمي في أوكرانيا، وتكبدوا خسائر على يد القوات الروسية.

وقال رئيس المخابرات الروسية إن وزارة الدفاع الفرنسية تعترف بشكل غير رسمي بمقتل جنودها، أن الجيش الفرنسي لم يواجه مثل هذا المستوى من الخسائر منذ حرب الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح في ختام المؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس في 26 فبراير، بأنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال ماكرون أيضا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري" لمنع روسيا من أن تكون لها اليد العليا في الصراع.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الأحد الماضي، قال ماكرون إنه قد يكون من الضروري في مرحلة ما تنفيذ عمليات برية "لمواجهة القوات الروسية" في أوكرانيا.

المصدر: تاس