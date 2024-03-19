نائبة في الكونغرس: أمريكا لم تسلم تايوان الأسلحة التي اشترتها

قالت النائبة في مجلس النواب الأمريكي يونغ كيم إن الولايات المتحدة لم تسلم تايوان كامل الأسلحة التي دفعت تايبيه ثمنها أصلاً، مطالبة الإدارة الأمريكية بتسليمها على الفور.

وقالت يونغ كيم خلال فعالية في معهد هدسون الأمريكي اليوم الثلاثاء: " لقد صدمت عندما اكتشفت أن تايوان اشترت.. أسلحة بقيمة 21 مليار دولار ولم نسلمها.. أعتقد أننا بدأنا إرسال بعض الشحنات (من الأسلحة) لكن بقي أسلحة (لم يتم تسليمها) بقيمة 19 مليار دولار تقريبا من تلك التي دفعت تايوان ثمنها..يجب تنفيذ هذا التسليم على الفور".

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وقد تدهور الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أوائل أغسطس 2022، وأدانت الصين التي تعتبر الجزيرة إحدى محافظاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعما أمريكيا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وفي سياق متصل كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قد صرح في وقت سابق، أن بلاده تقيم عاليا موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مسألة تايوان.

وفي تعليقه على تصريح بوتين حول أن روسيا تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، قال تشياو لي جيان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "تقيم الصين عاليا التصريحات الصادرة عن الرئيس بوتين".

وأكد أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وأن الحكومة الصينية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس، إن المحاولات التي يتخذها أعداء الصين بهدف تنظيم استفزازات حول تايوان التي هي بلا شك جزء لا يتجزأ من الصين، وكذلك العقوبات المفروضة على الصين من أجل عرقلة تنميتها، محكوم عليها بالفشل.

المصدر: نوفوستي + RT