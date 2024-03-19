واشنطن تدعو تل أبيب للمساح بدخول بعثة الأمم المتحدة إلى غزة

دعت الولايات المتحدة الثلاثاء إسرائيل بالسماح للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، غداة إعلان تل أبيب منعه من دخول القطاع.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: "نعتقد أنهم يجب أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".

ولم يشأ باتيل الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت أثارت الولايات المتحدة مع إسرائيل مسألة منع لازاريني من دخول القطاع.

وأضاف: "على كل الحكومات الإقليمية أن تقوم بما هو ضروري لتفعيل الاستجابة الإنسانية وهذا الأمر يشمل بالطبع إتاحة حرية الحركة للموظفين الدوليين".

وكان لازاريني قد أعلن الإثنين خلال تواجده في القاهرة أن السلطات الإسرائيلية منعته من دخول مدينة رفح في جنوب غزة.

وتواجه الأونروا التي تقدم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، أزمة بسبب مزاعم إسرائيلية صدرت في يناير بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وقالت "الأونروا" إن بعض موظفيها الذين أطلق سراحهم من سجون إسرائيل في غزة قالوا إنهم تعرضوا لضغوط ليعترفوا كذبا بأن الوكالة ذات صلات بحركة حماس وأن موظفين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

وأعلن المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني إن إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير المنظمة وفكرة أن الفلسطينيين لاجئون ولديهم الحق في العودة ذات يوم.

وأشار إلى أن إسرائيل على ما يبدو تعتقد أنه "إذا قضي على الوكالة، فستحل مسألة حالة اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة".

المصدر: أ ف ب