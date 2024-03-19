إصابة جنديين شمالي إسرائيل جراء قصف صاروخي من داخل لبنان

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، إصابة جنديين في منطقة المنارة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، جراء قصف صاروخي جاء من داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "على مدار اليوم، تم رصد العديد من الصواريخ العابرة من لبنان إلى عدة مناطق في الأراضي الإسرائيلية. وقصفت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي مصادر النيران".

وأضاف الجيش: "علاوة على ذلك، عبر هدف جوي مشبوه من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة يفتاح شمال إسرائيل، وتم اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي".

وأشار الجيش إلى أنه "نتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح طفيفة ومتوسطة. وتم نقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلتيهما".

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منذ فترة قصيرة، مجمعات عسكرية لحزب الله في مناطق عيتا الشعب وميس الجبل والعديسة، كما تم ضرب بنية تحتية إضافية لحزب الله في مناطق الناقورة وكفركلا.

المصدر: RT