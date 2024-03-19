نائب وزير الخارجية الروسي يعلق على أول قضية اعتقال لمواطن كوري جنوبي بتهمة التجسس

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن أمله في أن لا تؤثر حادثة اعتقال مواطن كوري جنوبي بتهمة التجسس على العلاقات الثنائية بين موسكو وسيئول.

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وشدد رودينكو في حديث لوكالة "تاس" الروسية على أن هذه الحادثة تتطلب إجراء تحقيق مفصل للكشف عن جميع جوانبها وخلفياتها، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة هذه القضية مع الحكومة الكورية الجنوبية".

وأضاف: "تمت مناقشة هذه القضية مع سيول، ونحن على علم بالأوضاع، ونأمل ألا يؤثر ذلك على علاقاتنا الثنائية، بالرغم من أن هذه الحالة تتطلب بالطبع تحقيقا مفصلا".

وقال مصدر أمني روسي مطلع في وقت سابق، إن رجال الأمن الروس اعتقلوا أحد المواطنين الكوريين الجنوبيين في فلاديفوستوك بتهمة التجسس، وتم نقله إلى موسكو لإجراء تحقيق معه.

وذكر المصدر الأمني، أن الأمر يتصل بالمواطن الكوري الجنوبي بايك وون سون.

وكان المواطن الكوري الجنوبي بايك وون سون قد اعتقل بداية العام في فلاديفوستوك، ثم نقل في نهاية فبراير إلى موسكو، حيث يعتقل في مركز الاحتجاز ليفورتوفو.

وفي 11 مارس مددت محكمة ليفورتوفو في موسكو اعتقال المتهم 3 أشهر حتى 15 يونيو، وفي وقت لاحق أعلنت السلطات الروسية أن المتهم نقل معلومات تشكل أسرارا للدولة إلى أجهزة استخبارات أجنبية، وتم تصنيف مواد القضية الجنائية المرفوعة بحقه على أنها "سرية للغاية".

المصدر: تاس