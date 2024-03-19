رئيس شركة "نفتوغاز" الأوكرانية: أوكرانيا تمتلك سمعة الدولة الفاسدة على مستوى الشركات الحكومية

أكد رئيس شركة "نفتوغاز" الأوكرانية أليكسي تشيرنيشوف اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب على سلطات كييف التخلص من سمعة الفساد في وقت يعتبر فيه الغرب أن شركات أوكرانيا تفتقر إلى الشفافية.

وقال تشيرنيشوف: "تتمتع أوكرانيا بسمعة كدولة تفتقر إلى القدر الكافي من الشفافية، خاصة في الشركات المملوكة للدولة. إن ذلك بمثابة وصمة عار لا يمكن محوها".

ووفقا لرئيس شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، فإنه من أجل حل هذه المسألة تم إنشاء ادعاء عام متخصص بمكافحة الفساد ومحكمة عليا لمكافحة الفساد ووكالة وطنية لمكافحة الفساد في البلاد.

وكانت رئيسة دائرة الرقابة والتدقيق في أوكرانيا آلا باسالايفا أعلنت في 13 فبراير الماضي، أن المفتشين الدوليين لديهم إمكانية الوصول إلى مواد التدقيق الخاصة بوزارة الدفاع الأوكرانية.

ووفقا لتصريحات سابقة لنائب وزير الدفاع الأوكراني يوري دجيغير، فقد كشفت الوزارة عن مخالفات مالية بلغت أكثر من 270 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2023.

وفي يناير من العام الماضي، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن رجال الأمن الأوكرانيون أكدوا إجراء عمليات تفتيش لمسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة "لفوف أرسنال"، وذلك على خلفية الاتهامات المتزايدة ضد السلطات بالفساد فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الغربية.

وبحسب التحقيقات، فقد تم سرقة ما يقرب من 40 مليون دولار لشراء قذائف، كما ذكر أنه تم إجراء عمليات تفتيش أيضا على مسؤولين حاليين في وزارة الدفاع.

المصدر: RT + وكالات